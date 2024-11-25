شكرا لقرائتكم خبر عن المقاومة الإسلامية بالعراق: هاجمنا بطائرات مسيرة هدفا عسكريا إسرائيليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت المقاومة الإسلامية في العراق إنها "هاجمت مساء اليوم الأحد ، بطائرات مسيرة هدفا عسكريا جنوبي الأراضي المحتلة".

يذكر أن المقاومة الإسلامية في العراق، اعلنت من قبل تنفيذ عمليتين عسكريتين استهدفتا هدفا عسكريا بواسطة الطائرات المسيرة شمال إسرائيل.

وقالت في بيان: "استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق مساء يوم السبت ، هدفا عسكريا في شمال الأراضي المحتلة بواسطة الطيران المسير".

وأضاف البيان أن "المقاومة الإسلامية تؤكد استمرار عملياتها في دك معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".

وتتبنى "فصائل المقاومة العراقية" بين الحين والآخر، قصف قواعد أمريكية في سوريا والعراق ردا على العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.