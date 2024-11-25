شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق التدريس الحضورى فى بيروت ومحيطها حتى نهاية العام بسبب الحرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرّرت الحكومة اللبنانية تعليق التدريس الحضورى فى كل المدارس والمعاهد والجامعات، الرسمية والخاصة، فى العاصمة بيروت والمناطق القريبة منها، حسبما ذكرت وسائل إعلام لبنانية.

وسيستمر تعليق التدريس الحضورى حتى نهاية العام، وسيستعاض عنه بالتعليم عن بُعد، وذلك بسبب "الأوضاع الخطرة الراهنة" الناجمة عن الغارات الإسرائيلية المتواصلة.



وقال وزير التربية والتعليم العالى عباس الحلبى فى بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية إنه قرّر "تعليق التدريس الحضورى" فى كل المؤسسات التعليمية الواقعة فى "بيروت الإدارية وساحل المتن الشمالى وساحل الشوف وساحل بعبدا"، وذلك بهدف "المحافظة على سلامة التلامذة والهيئات التعليمية والأهالي، فى ظل الأوضاع الخطرة الراهنة".