شكرا لقرائتكم خبر عن شهيدان برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى جنين بالضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وسائل إعلام فلسطينية، سقوط شهيدين برصاص الاحتلال في بلدة يعبد جنوب جنين بالضفة الغربية.

يذكرأن، أصيب 15 فلسطينيا على الأقل، مساء الأحد، جراء سقوط صاروخ على مخيم طولكرم.

وأفاد رئيس اللجنة الشعبية لخدمات مخيم طولكرم فيصل سلامة، لـ"وفا"، بإصابة 15 مواطنا، بينهم نساء، بشظايا صاروخ سقط على منزل مهجور يعود لعائلة الشيخ علي، في منطقة حارة المربعة بالمخيم.

وأضاف أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي بالمدينة، ووصفت حالتهم ما بين متوسطة وطفيفة.

وأشارت مصادر محلية إلى أن مصدر الصاروخ لم يحدد إن كان من لبنان أو من الصواريخ الاعتراضية التي يطلقها الاحتلال الاسرائيلي.