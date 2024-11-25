شكرا لقرائتكم خبر عن إخماد حريق في طائرة ركاب روسية بمطار أنطاليا التركي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اشتعلت النيران في طائرة ركاب روسية فور هبوطها في مطار أنطاليا على الساحل التركي للبحر المتوسط.

وجرى إجلاء 79 راكًا من الطائرة دون أن يصاب أي منهم بأذى، حسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وأخمدت فرق الإطفاء بسرعة في المطار حريقًا اندلع في المحرك على الجانب الأيسر من طائرة سوخوي سوبرجت 100 التابعة لشركة "أزيموث" الروسية.

واستُئنفت عمليات الطيران في مطار أنطاليا بعد توقف قصير. مشكلات فنية متكررة ولفتت الطائرة، التي جرى تطويرها في روسيا، الانتباه في السنوات الأخيرة بسبب مشكلاتها الفنية المتكررة.

وتدعي شركة "أزيموث" التي تتخذ من مدينتي كراسنودار وروستوف- أون-دون مقرًا لها، أنها تدير 20 طائرة من هذا الطراز، وفقًا لموقعها الإلكتروني.