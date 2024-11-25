شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المملكة.. استمرار هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على أغلب المناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الاثنين في مناطق المملكة، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة والقصيم والرياض والشرقية.

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من منطقتى تبوك والجوف.

كما يطرأ انخفاض ملموس في درجات الحرارة على أجزاء من شمال ووسط المملكة.

البحر الأحمر

الرياح السطحية: شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25-50 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، في حين تصل الى 60 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزأين الأوسط والجنوبي.

ارتفاع الموج: من متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي، ومن نصف المتر إلى مترين، يصل إلى أعلى من مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزأين الأوسط والجنوبي.

حالة البحر: متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي، خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزأين الأوسط والجنوبي.

الخليج العربي

الرياح السطحية: شمالية شرقية الى جنوبية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة تصل الى 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية على الجزأين الشمالي والأوسط، وشمالية شرقية الى شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

ارتفاع الموج: من نصف المتر الى متر يصل الى أعلى من مترين مع تكوّن السحب الرعدية على الجزأين الشمالي والأوسط.

حالة البحر: خفيف الموج يصل الى مائج مع تكوّن السحب الرعدية على الجزأين الشمالي والأوسط.