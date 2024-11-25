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تعليق الدراسة الحضورية غداً في جامعة الطائف و منشآت التدريب التقني

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الرياض - علي القحطاني - قرَّرت جامعة الطائف تعليق الدراسة الحضورية تعليق الدراسة الحضورية ، وتحويلها عن بعد يوم غد الاثنين في المقر الرئيس لجامعة الطائف بالحوية وجميع المقرات والكليات الجامعية بمحافظات رنية والخرمة وتربة .

وصدر قرار ايضاً بتعليق الدراسة الحضورية وتحويلها عن بعد يوم غد الاثنين في منشآت التدريب التقني بـالطائف ، ميسان ، تربه ، رنية ، الخرمة ، الليث ، أضم ، القنفذة ، القوز ، حلي.

ويأتي ذلك بناء على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا من جامعة الطائف على سلامة الطلاب والطالبات وأعضاء الهيئتَيْن الأكاديمية والإدارية.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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