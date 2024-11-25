شكرا لمتابعة خبر عن تعليق الدراسة الحضورية غداً في جامعة الطائف و منشآت التدريب التقني والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قرَّرت جامعة الطائف تعليق الدراسة الحضورية تعليق الدراسة الحضورية ، وتحويلها عن بعد يوم غد الاثنين في المقر الرئيس لجامعة الطائف بالحوية وجميع المقرات والكليات الجامعية بمحافظات رنية والخرمة وتربة .

وصدر قرار ايضاً بتعليق الدراسة الحضورية وتحويلها عن بعد يوم غد الاثنين في منشآت التدريب التقني بـالطائف ، ميسان ، تربه ، رنية ، الخرمة ، الليث ، أضم ، القنفذة ، القوز ، حلي.

ويأتي ذلك بناء على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا من جامعة الطائف على سلامة الطلاب والطالبات وأعضاء الهيئتَيْن الأكاديمية والإدارية.