شكرا لمتابعة خبر عن صلاح خاشقجي: إذا رغبت الزوجة في كماليات فمن حقها العمل ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - يري صلاح خاشقجي ، نائب رئيس مجلس إدارة شركة تمرة المالية أن الرجل بالطبع يمتلك القوامة ولكن هذه القوامة لها حدود خاصة عندما ترغب الزوجة في رفاهيات او كماليات .

وقال خاشقجي خلال برنامج “بودكاست فرصة” : الزوج ملزم بتوفير الأساسيات والكماليات بما يراه مناسب، لأن الزوج يستخدم الدخل الذي يحصل عليه وفق خططه وأفكاره والأشياء التي يتطلع لها، فإذا لم يقصر من ناحية الأساسيات والكماليات من واقع الشيء الذي حدده فليس من حق الزوجة أن تفرض عليه زيادة الكماليات.

ونوه خاشقجي بأنه إذا كانت المرأة ترغب في زيادة الدخل لتنفق على الكماليات والرفاهيات الخاصة بها ، فمن حقها تعمل لتغطية هذه النفاقات .