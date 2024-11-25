"يديعوت أحرونوت": يمكن التوصل إلى اتفاق بشأن لبنان بغضون أيام قليلة والخلافات بشأن مقترح وقف إطلاق النار ليست جوهرية

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين، أنه "يمكن التوصل إلى اتفاق بشأن لبنان في غضون أيام قليلة"، لافتةً الى أن "الخلافات بشأن مقترح وقف إطلاق النار في لبنان ليست جوهرية".

ولفتت الصحيفة، الى أن "نائب مساعد وزير الدفاع الأميركي سيجري في إسرائيل محادثات بشأن الجانب الأمني للاتفاق".

ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان ومحاولات الجيش الإسرائيلي التوغل البري في الجنوب التي يتصدى لها حزب الله، في حين يواصل استهداف الجنود والآليات الإسرائيلية في المستوطنات قرب الحدود مع لبنان، ويستمر في عمليات إطلاق الصواريخ التي وصل مداها إلى تل أبيب وحيفا.