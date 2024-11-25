وزارة النقل التركية: تعليق عمليات الهبوط بمطار أنطاليا جنوب البلاد عقب اشتعال حريق بمحرك طائرة بعد هبوطها

أعلنت وزارة النقل التركية، عن "تعليق عمليات الهبوط بمطار أنطاليا جنوب البلاد عقب اشتعال حريق بمحرك طائرة بعد هبوطها". وكان قد أفاد موقع "إيربورت خبر" الإخباري بأن النار "اشتعلت بمحرك طائرة ركاب روسية الصنع فور هبوطها في مطار أنطاليا بجنوب تركيا اليوم". وأظهر مقطع مصور نشره الموقع على وسائل التواصل الاجتماعي وحدات الطوارئ وهي تحاول إخماد الحريق.

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