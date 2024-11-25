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شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. القوات المسلحة تختتم مشاركتها في التمرين السعودي المصري "السهم الثاقب" والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - اختُتمت في مدينة سفاجا بجمهورية مصر العربية، فعاليات التمرين السعودي المصري المشترك "السهم الثاقب 2024" بمشاركة وحدات من أفرع القوات المسلحة السعودية إلى جانب قوات الدولة المستضيفة.
جاء ذلك بحضور رئيس أركان القوات البرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن سعود الجهني، ومساعد وزير الدفاع المصري اللواء أركان حرب وليد حمودة عوض.
فيما أدت الآليات المصفحة عمليات الدعم والمساندة باستخدام رماية تكتيكية بالذخائر الحية، وعمليات الإنزال المظلي لاقتحام وتطهير قرية حدودية، وتنفيذ عمليات وضربات جوية تكتيكية لتدمير هدف أرضي والإغارة على هدف ساحلي ورماية هدف سطحي. وكانت أفرع القوات المسلحة ممثلة في القوات البرية، والقوات البحرية، والقوات الجوية، وقوات الدفاع الجوي.
وشاركت في التمرين بقوات فعليه في الميدان، لتعزيز التعاون العسكري بين القوات المسلحة للبلدين، وتطوير العمل المشترك وتحقيق الموائمة العملياتية بين القوات المسلحة السعودية والمصرية، وتنمية قدرات هيئات القيادة السعودية والمصرية المشاركة بالتمرين في تنسيق الجهود بما يضمن تحقيق المهام وتأمين المصالح المشتركة.
وأشاد رئيس هيئة تدريب وتطوير القوات المسلحة اللواء الركن عادل بن محمد البلوي بمخرجات التمارين الميدانية التي جرت وفق تخطيط مسبق، وحققت الجهد الملموس والاستفادة القصوى لوحدات أفرع القوات المسلحة للبلدين.
وأشار إلى أثر التمارين في الانطلاق بالقوتين إلى مستوى عالٍ من الاستعداد والتأهب.
جاء ذلك بحضور رئيس أركان القوات البرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن سعود الجهني، ومساعد وزير الدفاع المصري اللواء أركان حرب وليد حمودة عوض.
سيناريوهات قتاليةوشهد اليوم الختامي للتمرين تطبيق العديد من السيناريوهات القتالية، ونفذت المروحيات القتالية عمليات الإنزال الجوي لعناصر القوات الخاصة.
فيما أدت الآليات المصفحة عمليات الدعم والمساندة باستخدام رماية تكتيكية بالذخائر الحية، وعمليات الإنزال المظلي لاقتحام وتطهير قرية حدودية، وتنفيذ عمليات وضربات جوية تكتيكية لتدمير هدف أرضي والإغارة على هدف ساحلي ورماية هدف سطحي. وكانت أفرع القوات المسلحة ممثلة في القوات البرية، والقوات البحرية، والقوات الجوية، وقوات الدفاع الجوي.
وشاركت في التمرين بقوات فعليه في الميدان، لتعزيز التعاون العسكري بين القوات المسلحة للبلدين، وتطوير العمل المشترك وتحقيق الموائمة العملياتية بين القوات المسلحة السعودية والمصرية، وتنمية قدرات هيئات القيادة السعودية والمصرية المشاركة بالتمرين في تنسيق الجهود بما يضمن تحقيق المهام وتأمين المصالح المشتركة.
مهاجمة ومواجهة العدوواشتمل التمرين على التخطيط والإدارة والتنسيق لتنفيذ عمليات الحروب البحرية والبرية والجوية والدفاع الجوي لمهاجمة ومواجهة العدو في بيئة مشابهة للحرب الحقيقة، ومكافحة العبوات الناسفة المرتجلة في أثناء تطهير البؤر الإرهابية، ومكافحة الطائرات من دون طيار، وعمليات البحث والإنقاذ القتالي وعمليات الإسناد الجوي القريب، بهدف رفع الجاهزية والكفاءة القتالية للقوات المشاركة في التمرين.
وأشاد رئيس هيئة تدريب وتطوير القوات المسلحة اللواء الركن عادل بن محمد البلوي بمخرجات التمارين الميدانية التي جرت وفق تخطيط مسبق، وحققت الجهد الملموس والاستفادة القصوى لوحدات أفرع القوات المسلحة للبلدين.
وأشار إلى أثر التمارين في الانطلاق بالقوتين إلى مستوى عالٍ من الاستعداد والتأهب.