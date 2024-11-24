شكرا لقرائتكم خبر عن طقس السعودية.. هطول أمطار على القصيم والليث والان نبدء بالتفاصيل

طقس السعودية

الدمام - شريف احمد - هطلت اليوم الأحد، أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة القصيم، شملت مدينة بريدة، ومحافظات المنطقة والمراكز التابعة لها.وتكوّنت سحب ركامية على المنطقة، مع إمكانية هطول أمطار في الساعات القادمة.كما هطلت أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظة الليث والمراكز التابعة لها.وشملت غميقة، وجذم، والشواق، والرهوة، وحفار، والغالة، وبني يزيد، ويلملم، والسعدية، وسعيا، وصلاق؛ وأجزاء متفرقة من القرى والهجر التابعة لها.وسالت على إثرها وادي منسى ووادي الليث، ووادي عيار ووادي يلملم.