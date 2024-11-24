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طقس السعودية.. هطول أمطار على القصيم والليث

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واس - بريدة - جدة 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن طقس .. هطول أمطار على القصيم والليث والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هطلت اليوم الأحد، أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة القصيم، شملت مدينة بريدة، ومحافظات المنطقة والمراكز التابعة لها.
وتكوّنت سحب ركامية على المنطقة، مع إمكانية هطول أمطار في الساعات القادمة.

طقس السعودية

كما هطلت أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظة الليث والمراكز التابعة لها.

وشملت غميقة، وجذم، والشواق، والرهوة، وحفار، والغالة، وبني يزيد، ويلملم، والسعدية، وسعيا، وصلاق؛ وأجزاء متفرقة من القرى والهجر التابعة لها.
وسالت على إثرها وادي منسى ووادي الليث، ووادي عيار ووادي يلملم.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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