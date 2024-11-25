شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاعه 1335 مترًا.. بركان دوكونو يسبب هزات زلزالية في إندونيسيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ثار بركان دوكونو في شمال هالماهيرا، بمقاطعة مالوكو الشمالية في إندونيسيا، مطلقًا عمودًا من الرماد البركاني بارتفاع يصل إلى 3 آلاف متر فوق قمة البركان.

وأفاد مسؤول هيئة مراقبة بركان دوكونو، سارجان روبوكي، في بيان، بأن عمود الرماد بلغ كثافة عالية، وتحرك باتجاه الغرب والشمال الغربي. بركان دوكونو في إندونيسيا وسُجلت سلسلة من الهزات الزلزالية جراء البركان، الذي يبلغ ارتفاعه 1335 مترًا فوق مستوى سطح البحر.

ودعا روبوكي السكان المحليين إلى تجنب الاقتراب من نطاق يبلغ نصف قطره 3 كيلومترات من قمة البركان، وارتداء الأقنعة أثناء التواجد في الخارج لحماية الجهاز التنفسي من الرماد البركاني.