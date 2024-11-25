شكرا لقرائتكم خبر عن تحذيرات من عواصف شتوية شديدة في أنحاء الولايات المتحدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر خبراء الأرصاد الجوية في أنحاء الولايات المتحدة تحذيرات من أن موجة أخرى شديدة من الطقس الشتوي، قد تعرقل السفر قبل عطلة "عيد الشكر".

في ذات الوقت، تواصل ولاية كاليفورنيا وولاية واشنطن، التعافي من أضرار عاصفة سابقة وفترات انقطاع الكهرباء. طقس الولايات المتحدة وفي كاليفورنيا عثر على شخص ميتًا في سيارة غمرتها مياه الفيضانات السبت، فيما استعدت السلطات لهطول مزيد من الأمطار، في وقت تتعامل فيه مع الفيضانات والانهيارات الأرضية الصغيرة الناجمة عن العاصفة السابقة.

وأصدر مكتب هيئة الأرصاد الجوية الوطنية في ساكرامنتو بولاية كاليفورنيا تحذيرًا لمنطقة سلسلة جبال سييرا نيفادا بالولاية من عاصفة شتوية من السبت حتى الثلاثاء.

وتتوقع تساقط ثلوج كثيفة على المرتفعات الأعلى وعواصف قد تصل سرعتها إلى 55 ميلا في الساعة (88 كيلومترا في الساعة). أعلى تراكمات للثلوج ووفقًا للتوقعات فإن إجمالي تساقط الثلوج قد يصل لنحو 4 أقدام (2ر1 متر)، مع توقعات بأن تكون أعلى تراكمات للثلوج غدا الاثنين وبعد غد الثلاثاء.

وأوضح خبراء الأرصاد الجوية، إن منطقتي الغرب الأوسط والبحيرات العظمى ستشهدان هطول أمطار وثلوج غدا الاثنين، بينما سيكون الساحل الشرقي الأكثر تضررًا خلال عيد الشكر والجمعة السوداء.