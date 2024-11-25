شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع وإصابة 11 في إطلاق نار جنوب شرق المكسيك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فتح مسلحون النار يوم الأحد في جنوب شرق المكسيك، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة ما لا يقل عن 5، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية.

وقع إطلاق النار في إقليم تاباسكو الساحلي، الذي يعاني زيادة في العنف في الآونة الأخيرة. ملابسات الجريمة وأسبابها وقال وزير الأمن العام عمر جارسيا حرفوش عبر منصة "إكس"، إن الحادث وقع في مدينة فيلاهيرموسا، وإن السلطات الاتحادية تعمل بالتعاون مع المسؤولين المحليين للمساعدة في التوصل لملابسات الجريمة وأسبابها.

ولم يُعلن عن أي اعتقالات، ولم يتضح على الفور ما الذي دفع إلى إطلاق النار.

وتظهر مقاطع الفيديو التي نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي أشخاصًا يفرون من مكان إطلاق النار، بينما بقي بعض الناجين مع الضحايا لحين وصول الشرطة.

كان هجوم الأحد هو أحدث واقعة عنف، في الوقت الذي يرث فيه رئيس جديد دوامة من العنف. مقتل 10 أشخاص وفي وقت سابق من هذا الشهر، فتح مسلحون النار في وسط المكسيك، ما أسفر عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 13.

وقع الهجوم في وسط مدينة كويريتارو التاريخية في منطقة كانت حتى وقت قريب يُتجنب العنف فيها مقارنة مع الولايات المجاورة مثل جيريرو.