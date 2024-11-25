شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين تنفذ خطة لضمان سلامة ضيوف الرحمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تنفذ الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي خطة استباقية؛ لضمان سلامة وراحة قاصدي بيت الله الحرام، تزامنًا مع دخول موسم الأمطار لعام 1446هـ، تتضمن تجنيد أكثر من ألف موظف من مختلف الإدارات، وتوفير المعدات والآلات اللازمة للتعامل مع الظروف المناخية الطارئة.

وتشمل الخطة رفع السجاد من المصليات المكشوفة، وتوفير مشايات بلاستيكية مقاومة للانزلاق، والقيام بجولات تفقدية للمواقع داخل المسجد الحرام لضمان جاهزيتها لأي طارئ، بالإضافة إلى التأكد من سلامة مولدات الكهرباء والمغذيات الكهربائية، مع تعليق السلالم الكهربائية وعزل الطاقة عن المعدات.

وتعمل فرق مختصة على دفع مياه الأمطار وتصريفها بسرعة إلى شبكات الصرف المجهزة وتجفيف صحن المطاف، لضمان استمرار انسيابية الحركة وسلامة الزوار، ولإعادة تأهيله لاستقبال المعتمرين مجددًا، مما يتيح لهم استكمال مناسكهم بكل يسر وسهولة.