شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفتح مرانه لوسائل الإعلام 15 دقيقة قبل لقاء ستاد أبيدجان الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

قرر الجهاز الفنى لفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى بقيادة مارسيل كولر فتح مران اليوم الاثنين لوسائل الإعلام المختلفة لمدة 15 دقيقة، وفقا للوائح المنظمة لبطولة دوري أبطال أفريقيا والتى وضعها الاتحاد الأفريقى الكاف.

ويضع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادى الاهلى الرتوش الأخيرة على خطة المارد الأحمر لمواجهة ستاد أبيدجان الإيفواري، المقرر لها مساء غد الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري الابطال الافريقى.

ويخوض الأهلى مرانه الأخير الليلة ثم يعلن كولر قائمة المباراة التي سيغيب عنها كريم فؤاد وعلى معلول ومحمد هانى ووسام أبو على بسبب الإصابة.



ويعقد كولر اجتماعاً مع لاعبى الأهلى الليلة للحديث عن أهمية الفوز بمباراة ستاد أبيدجان، ويتطلع الأهلي بقيادة مارسيل كولر للتتويج باللقب الثالث على التوالي من بطولة دوري أبطال أفريقيا وذلك بعدما توج بآخر نسختين 2022-23 و2023-24.

الأهلي، حامل اللقب، ينافس في المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا، التي تضم شباب بلوزداد الجزائري وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي بجانب استاد أبيدجان.



وكان الأهلي قد تأهل إلى دور المجموعات بعدما تخطى جورماهيا الكيني في دور الـ32.