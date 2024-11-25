شكرا لقرائتكم خبر عن هل يتعاقد الزمالك مع بن شرقى فى يناير؟.. مصدر يجيب والان مع تفاصيل الخبر

تردد فى الفترة الأخيرة اسم اشرف بن شرقى وظهوره بين الأسماء التى يرغب الزمالك فى التعاقد معها خلال الانتقالات الشتوية المقبلة لتدعيم صفوف الفريق فى يناير.

كشف مصدر لـ"الخليج 365" أن أشرف بن شرقى ما زال لاعباً فى صفوف الريان القطرى، وهذا يتعارض مع مواصفات الصفقات التى يتعاقد معها الزمالك فى الفترة الأخيرة بان تكون صفقات حرة، وبالتالى لن يتم التعاقد مع بن شرقى إلا فى حالة رحيله عن الريان، بالإضافة إلى انتظار موقف البورندى كونراد ميشالاك لاعب الفريق سواء بالإستمرار مع الزمالك من عدمه.

وأضاف المصدر، أنه حال إعلان جوزيه جوميز رغبته فى رحيل ميشالاك عن الفريق، وقتها تتم دراسة موقف بن شرقى وهل رحل عن فريقه القطرى أم لا، ومدى حاجة جوميز إلى جهود بن شرقى فى الشتاء، خاصة أن المدير الفنى طلب عدم التفاوض أو التعاقد مع أى لاعب إلا بالرجوع اليه.