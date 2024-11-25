شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يستعيد حارسه بودى سمير أمام الإسماعيلى بعد التعافى من نزلة البرد والان مع تفاصيل الخبر

يستعيد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبى خدمات حارسه عبد الرحمن سمير "بودي" في مباراة الإسماعيلى المقرر لها أول ديسمبر المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري NILE".

وتعرض بودي سمير لنزلة برد قوية أبعدته عن صفوف إنبى في مباراة فاركو الماضية وأقيمت ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

حقق فريق فاركو فوزا مثيرا على فريق إنبى بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة الماضي، على استاد حرس الحدود، فى إطار منافسات الجولة الثالثة من دورى nile.

تقدم أحمد كالوشا لإنبى في الدقيقة 15 بعدما استغل عرضية متقنة ليلعب بشكل رائع في مرمى شيكا، وتعادل عمرو ناصر لنادى فاركو في الدقيقة 35 من ركلة جزاء، وعاد عمرو ناصر ليتقدم لفاركو بالهدف الثانى فى الدقيقة 44، قبل أن يتعادل على فوزى لإنبى من ركلة جزاء في الدقيقة 81، وخطف محمود جهاد الهدف الثالث لفاركو بعد تسديدة قوية في الدقيقة 86، قبل أن يعزز أحمد شريف تقدم فاركو بالهدف الرابع في الدقيقة 89، وقلص على فوزى النتيجة بهدف ثالث لإنبى فى الدقيقة الأخيرة من الوقت الضائع من ركلة جزاء.