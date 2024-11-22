شكرا لقرائتكم خبر عن "أكبر النتائج" بين الأهلى وزعيم الثغر قبل لقاء الليلة بالدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم مع الاتحاد السكندري في إطار مباريات الجولة الثالثة لبطولة الدوري الممتاز، تبدأ المباراة تمام الثامنة مساء باستاد السلام.

حفلت نتائج مباريات الأهلي والاتحاد بالنتائج الكبيرة، فاز الأهلي 6- صفر موسم 2005-2006، وفاز بنتيجة 5- صفر ثلاث مرات مواسم 1953-1954، 1956-1957، 1957-1958، وبنتيجة 5-1 مرة واحدة موسم 1996-1997، وفاز بنتيجة 4- صفر ست مرات، وبنتيجة 4-1 مرتين.

أما الاتحاد فكانت أكبر نتائجه الفوز 4-1 موسم 2014-2015، 4-3 موسم 2018-2019.

وتعادل الفريقان في مباراة واحدة بنتيجة 4-4 موسم 1954-1955.

هدافو الأهلي أمام الاتحاد حسام حسن برصيد أحد عشر هدفاً، أحمد مكاوي سبعة أهداف، محمد أبو تريكة ستة أهداف، وكل من وجيه مصطفى ومحمدين وأيمن شوقي خمسة أهداف.

أما هدافو الاتحاد أمام الأهلي، محمد دياب العطار "الديبة" ثمانية أهداف، وسعد راشد برصيد خمسة أهداف، ورفاعي سرور وعبد الفتاح الجارم برصيد 4 أهداف لكل منهم.