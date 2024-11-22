شكرا لقرائتكم خبر عن محمد معروف حكما لمباراة الأهلى والاتحاد السكندري غدا بدورى NILe والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن الطاقم الذي سيدير مباراة القمة المرتقبة بين النادي الأهلي والاتحاد السكندري، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وستقام المباراة على استاد السلام في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، غدا الجمعة الموافق 22 نوفمبر 2024.

حكم الساحة: محمد معروف.

حكم مساعد أول: هاني عبد الفتاح.

حكم مساعد ثاني: سامي هلهل.

حكم رابع: إبراهيم محجوب.

حكم VAR: وائل فرحان.

حكم مساعد VAR: محمود أبو الرجال.

ويتصدر الفلسطيني وسام أبو على قائمة غيابات فريق الأهلى عن مواجهة الاتحاد السكندرى في بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE" غدا.

وتضم قائمة الغيابات عدد من النجوم أبرزهم الفلسطيني وسام أبو على والتونسى على معلول والمغربى أشرف دارى ومحمد هانى و كريم فؤاد بداعى الإصابة.

واستبعد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي 4 لاعبين لأسباب فنية وهم "عمر كمال ويوسف أيمن ومصطفي مخلوف ومصطفي أبو الخير".

وأستقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي، قائمة الفريق التي دخلت معسكرا مغلقا استعدادا لخوض مباراة الاتحاد السكندري غدا الجمعة ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاءت قائمة الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي- مصطفى شوبير- حمزة علاء.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح- رامي ربيعة- ياسر إبراهيم- أكرم توفيق- يحيى عطية الله- كريم الدبيس.

خط الوسط: مروان عطية - عمر الساعي - عمرو السولية - أفشة - إمام عاشور - طاهر محمد طاهر - أحمد نبيل "كوكا" - رضا سليم - بيرسي تاو - حسين الشحات.

خط الهجوم: كهربا - سمير محمد.