شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مكاسب حققها منتخب مصر مع حسام حسن في تصفيات إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق منتخب مصر 3 مكاسب مع حسام حسن رغم التعادل أمام بوتسوانا إيجابيا بنتيجة 1-1 خلال اللقاء الذي جمعهما، الثلاثاء، على ملعب الدفاع الجوى، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2025 المقررة بالمغرب.

وتقدم منتخب بوتسونا بالهدف الأول عن طريق أمتلا كيباثو فى الدقيقة 8، قبل أن يتعادل تريزيجيه للفراعنة فى الدقيقة 16 من زمن المباراة.

وخاص منتخب مصر المباراة بتشكيل في حراسة المرمى مصطفى شوبير، وخط الدفاع: عمر كمال، أحمد رمضان بيكهام، محمد ربيعة، محمد حمدي، وفي الوسط: مروان عطية، ناصر ماهر، محمود حسن تريزيجيه، والهجوم: عمر مرموش، طاهر محمد طاهر، مصطفى محمد.

وضمن منتخب مصر التأهل إلى كأس الأمم الإفريقية 2025، في صدارة المجموعة الثالثة، بوصوله إلى 14 نقطة من الـ6 مباريات بواقع 4 انتصارات وتعادلين.

نرصد المكاسب كالتالي:

الوجوه الجديدة

شهدت قائمة المنتخب الوطنى، التي أعلنها المدير الفني حسام حسن، تواجد مجموعة من اللاعبين الشباب الموهوبين الذين يشاركون للمرة الأولى مع الفراعنة، ليصبح عدد اللاعبين الذين شاركوا لأول مرة مع المنتخب في عهد العميد 13 لاعبا.

ومنح حسام حسن الفرصة لـ13 لاعبا جديدا هم: "محمود زلاكة، مصطفى شوبير، محمد ربيعة، محمد شحاتة، أحمد عيد، خالد صبحي، محمود صابر، أحمد أمين قفة، ناصر ماهر، مصطفى شلبي، أحمد نبيل كوكا، محمد شكري، محمد الشامي".

وجاء ضم هذه الأسماء في إطار حرص الجهاز الفني على تجديد دماء المنتخب وإتاحة الفرصة أمام المواهب الشابة لإثبات وجودها على الساحة الدولية.

رقم قياسي

حقق منتخب مصر مع حسام حسن رقما تاريخيا، حيث صعد بالفراعنة لنهائيات أمم أفريقيا دون هزيمة لأول مرة في تاريخ المنتخب منذ استحداث نظام المجموعات في 1992.

المنتخب قبل ولاية حسام حسن لم يتمكن من الوصول للنهائيات دون هزيمة في دور المجموعات، وكان الانجاز الأبرز للمنتخب في النسخة الماضية من النصفيات مع روي فيتوريا، حينما نجح في حصد 15 نقطة من 5 انتصارات لكنه تلقى هزيمة واحدة.

منتخب جماعي

ظهر منتخب مصر مع حسام حسن بشكل جماعي، حيث تناوب 8 لاعبين على تسجيل ألأهداف معه ولم يعد منتخب النجم الأوحد، من بين هؤلاء محمود حسن تريزيجيه، الذى واصل مسلسل تألقه بقميص منتخب مصر بعد تسجيله هدف تعادل «الفراعنة» في شباك بوتسوانا.

وبهذا الهدف، عادل تريزيجيه الرقم القياسي المسجل باسم مع محمد دياب العطار الديبة، أسطورة الاتحاد السكندري السابق، في عدد الأهداف الدولية برصيد 22 هدفا.