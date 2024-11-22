شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة تصوير للاعبى المصرى بالقميص الجديد قبل مواجهة الزمالك.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

نشر الحساب الرسمي للنادي المصري فيديو من جلسة تصوير اللاعبين بالقميص الجديد، والمقرر أن يظهر به الفريق أمام الزمالك بالدوري، وعلق حساب المصري: "هويتنا سر انتمائنا.. وأخيراً اللحظة المنتظرة.. إليكم القميص الجديد للنسور الخُضر لموسم 2025/24 تصميم وألوان تبرز هوية نادينا الوطني".

ويواصل النادي المصري، تحت القيادة الفنية لـ علي ماهر مدرب الفريق، استعداداته لمواجهة الزمالك، في المباراة التي تجمع الفريقين بالجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري.

وكان المصري خاض مباراتين وديتين خلال الأيام الماضية، حيث فاز فى الأولى على فريق دياموند بنتيجة 3-1، قبل أن يتغلب في الثانية على فريق رع سبورت بسبعة أهداف مقابل هدف.

وضربت الإصابات فريق الكرة الأول بالنادي المصري، قبل المباراة المرتقبة أمام الزمالك، ويبحث الجهاز الفني للمصري بقيادة علي ماهر عن البدائل لتعويض الغيابات.

من جانبه، حرص علي ماهر، المدير الفني للنادي المصري، على الاجتماع باللاعبين استعداداً للزمالك، وقام مدرب المصري بتوجيه اللاعبين ببعض النصائح الفنية، مؤكداً على إتاحة الفرصة للجميع خلال المباريات المقبلة.

وشدد علي ماهر على أنه لا يوجد مكان مضمون بالفريق، مؤكداً أن الأفضل سيفرض نفسه على التشكيل الأساسي.