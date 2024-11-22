شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يضع الرتوش النهائية على خطة عبور المصرى غدا والان مع تفاصيل الخبر

يضع البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، الرتوش النهائية على خطة عبور المصري البورسعيدي غداً الجمعة قبل المباراة التي تجمعهما يوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري nile".

ومن المقرر أن يستقر جوميز بعد المران الأخير على التشكيل الذى يخوض به المباراة، والطريقة التي سيواجه بها الفريق البورسعيدي، خاصة أن البرتغالي عازم على حصد الثلاث نقاط لاستمرار مسيرة الانتصارات التي بدأها بالفوز على البنك الأهلي ثم سموحة.

وعقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الخميس، الذى أقيم على ملعب النادى، استعداداً لمباراة المصرى المقبلة فى مسابقة الدورى الممتاز.

وحرص المدير الفنى على الحديث مع اللاعبين عن أهمية لقاء المصرى فى الدورى، وشدد على ضرورة التركيز لتحقيق الفوز في المباراة لمواصلة الانتصارات وحصد الثلاث نقاط.

وشرح جوزيه جوميز البرنامج التدريبى للاعبين فى مران اليوم ومنحهم بعض التعليمات الفنية قبل انطلاق التدريب. واستأنف الزمالك تدريباته اليوم بعد حصول الفريق على راحة أمس الأربعاء من التدريبات الجماعية.