الامارات | «اكتفاء» تزوّد المدارس بمنتجات غذائية عضوية آمنة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة الشارقة للإنتاج الزراعي والحيواني «اكتفاء»، الدكتور المهندس خليفة مصبح الطنيجي، أن استراتيجية الشارقة للأمن الغذائي العضوي التي تتبناها «اكتفاء»، تعمل على تعزيز التغذية السليمة لطلبة المدارس والمجتمع كافة، من خلال منتجاتها العضوية والآمنة التي تسهم في خفض معدلات الأمراض الناجمة عن عوامل النظام الغذائي والعادات الغذائية غير السليمة، والتركيز على النُّظم الغذائية الصحية المستدامة لحماية أبنائنا.

جاء ذلك خلال حضوره مراسم تزويد مدرسة الإبداع العلمي الأميركية في الشارقة بمنتجات «اكتفاء» العضوية الآمنة، الذي يأتي ضمن برنامج «سفراء بابا سلطان للغذاء السليم».

وقال الطنيجي إن هذا البرنامج يأتي تنفيذاً لرؤية صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي يولي صحة أبنائه الاهتمام الكبير، موضحاً أن برنامج الغذاء السليم الذي يأتي ضمن برنامج «سفراء بابا سلطان للغذاء السليم» يهدف إلى تعزيز مفهوم الغذاء السليم، ونشر الوعي بأهمية النظام الغذائي الصحي والآمن الذي أطلقته دائرة الزراعة والثروة الحيوانية، بالتعاون مع هيئة الشارقة للتعليم الخاص، من خلال التوعية الصحية التي يقوم بها السفراء لبرنامج الغذاء السليم.

بدوره، أكد الرئيس التنفيذي ومؤسس «بوخاطر لإدارة وتطوير التعليم» (بيم)، صلاح بوخاطر، أن برنامج الغذاء السليم يدعم صحة الطلبة في جميع المراحل، حيث يؤدي الغذاء السليم دوراً حيوياً في صحة الجسم والطاقة الذهنية، وزيادة القدرة على التركيز في العملية التعليمية، مشيراً إلى حرص مدارس «الإبداع العلمي» منذ نشأتها على غرس نمط الحياة الصحية في سلوكيات الطلبة.

ويعدّ برنامج الغذاء السليم نظاماً متكاملاً، وخطوة مشجعة على تبني أنظمة غذائية مستدامة وصحية لتنشئة أجيال المستقبل، والحفاظ على صحتهم وسلامتهم، وتعزيز نظامهم الغذائي وأنماط حياتهم.