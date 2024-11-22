شكرا لقرائتكم خبر عن خالد ونور النبوى أكثر النجوم حضورا للندوات والأفلام فى مهرجان القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحرص النجم خالد النبوى ونجله الفنان نور النبوى، منذ بداية انطلاق فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى فى دورته الـ45، على حضور الندوات وعروض الأفلام والاستماع لكل كلمة والجلوس فى الصف الأول والتفاعل مع الجميع، حيث حضرا أفلام أبو زعبل ومين يصدق وin camera ومسلسل موعد مع الماضى، كما حرصا على حضور ندوات الأفلام وتهنئة صناع العمل وأيضا ندوة السرد السينمائى عبر تقنيات الصوت.

وتشهد الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائى، مشاركة 194 فيلمًا من 72 دولة، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وكرم المهرجان فى نسخته الـ45 ثلاث شخصيات سينمائية بارزة تضم المخرج المصرى يسرى نصر الله، الذى منح جائزة الهرم الذهبى التقديرية لإنجاز العمر، تقديرًا لمسيرته الفنية الحافلة، والنجم أحمد عز، بمنحه جائزة فاتن حمامة للتميز، كما تم تكريم المخرج البوسني دانيس تانوفيتش، الذي يترأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاما، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".