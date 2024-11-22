اعلنت كتائب القسام، في بيان انه "نفذنا قبل قليل عملية مركبة ضد جنود وآليات العدو قرب مفترق برج عوض بمدينة رفح، وقنصنا 4 جنود للعدو عند مفترق برج عوض في مما ادى الى مقتل اثنين منهم بشكل مؤكد".
واكدت القسام انه " استهدفنا دبابة ميركافا أثناء محاولة نجدة الجنود عند مفترق برج عوض بمدينة رفح، كما استهدفنا جرافة عسكرية صهيونية في رفح ورصد مجاهدونا هبوط مروحيات للإجلاء".
كانت هذه تفاصيل خبر القسام: قنصنا 4 جنود للعدو عند مفترق برج عوض في رفح ومقتل 2 منهم بشكل مؤكد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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