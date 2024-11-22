القسام: قنصنا 4 جنود للعدو عند مفترق برج عوض في رفح ومقتل 2 منهم بشكل مؤكد

اعلنت كتائب القسام، في بيان انه "نفذنا قبل قليل عملية مركبة ضد جنود وآليات العدو قرب مفترق برج عوض بمدينة رفح، وقنصنا 4 جنود للعدو عند مفترق برج عوض في مما ادى الى مقتل اثنين منهم بشكل مؤكد".

واكدت القسام انه " استهدفنا دبابة ميركافا أثناء محاولة نجدة الجنود عند مفترق برج عوض بمدينة رفح، كما استهدفنا جرافة عسكرية صهيونية في رفح ورصد مجاهدونا هبوط مروحيات للإجلاء".