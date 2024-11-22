الصحة: 5 شهداء و26 جريحا في محافظة الجنوب و7 شهداء و24 جريحا في محافظة النبطية اليوم

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان، عن "حصيلة غارات العدو الإسرائيلي على محافظة الجنوب اليوم والتي بلغت 5 شهداء و26 جريحا". وتأتي الحصيلة على الشكل التالي: - الشعيتية: 3 شهداء و4 جرحى - صور البص: شهيد و5 جرحى - الطيري: شهيد وجريح - البياضة : جريحان - شبريحا: 3 جرحى - الشهابية: جريحان - المساكن: جريحان - باتوليه: 3 جرحى - ديرقانون النهر: جريحان هذا، وأعلنت وزارة الصحة العامة عن "حصيلة غارات العدو الإسرائيلي على محافظة النبطية اليوم والتي بلغت 7 شهداء و 24 جريحا"، وفق التالي: - حداثا: شهيد - شقرا : شهيد وجريحان - ارنون : 3 جرحى - النبطية: 3 جرحى - زوطر الغربية : 3 جرحى - السلطانية: جريح - ديرسريان : شهيد - الطيري : جريح - عربصاليم: 4 شهداء و٩ جرحى - مرجعيون :2 جرحى

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