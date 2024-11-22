رويترز عن دبلوماسيين: مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية يصدر قرارا يأمر إيران بتحسين التعاون معها بشكل عاجل

أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن دبلوماسيين، بأن "مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية يصدر قرارا يأمر إيران بتحسين التعاون معها بشكل عاجل"، في وقت تحذر فيه السلطات الإيرانية من اتخاذ أي قرارات ضدها.

في 19 تشرين الثاني، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن سلطات ايران بدأت التحضيرات لوقف زيادة مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب.

وأوضحت الوكالة الدولية، أن "مخزون اليورانيوم المخصب لدى ايران تجاوز 32 مرة الحد المسموح به ضمن الاتفاق النووي" عام 2015 والذي انسحبت منه الولايات المتحدة الأميركية عام 2018 في عهد الرئيس الأميركي المنتخب لولاية ثانية دونالد ترامب.

وإثر زيارة قام بها مدير الوكالة رفائيل غروسي إلى طهران يوم الأربعاء في 14 تشرين الثاني الحالي، أعلن رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، "أننا أبلغنا الوكالة الدولية أننا سنرد بالمثل وبسرعة على أي قرار ضدنا في اجتماعها".

وأشار إسلامي إلى أن "انتهاج طريق المواجهة والإجراءات غير القانونية مع طهران لن يبقى دون رد".