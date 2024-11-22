شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط صاروخ من لبنان فى حيفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت مصادر عبرية، أن رشقات صارخية أطلقت من لبنان باتجاه مدينة حيفا فجر اليوم الجمعة.

وأكدت المصادر، أن الانذار شمل مدينة حيفا ومحيطها، ما اضطر أكثر من 300 ألف إسرائيلي للتوجه إلى الملاجئ.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان أنه بعد سماع صفارات الإنذار في منطقة خليج حيفا، تم رصد نحو 5 قذائف انطلقت من لبنان باتجاه إسرائيل. وتم اعتراض بعض القذائف.

ودوت صفارات الإنذار في حيفا وكريات بياليك وكريات موتسكين وكريات يام وكريات آتا وكفار حسيديم وكفار بياليك.

ونفذ حزب الله 28 عملية ضد إسرائيل الخميس، من بينها استهداف مقر لقيادة لواء جولانى وتحشدات إسرائيلية.

وأصدر حزب الله، بيانا، بشأن اشتباك مع قوة إسرائيلية في بلدة طيرحرفا جنوبي البلاد وتدمير مدرعة.