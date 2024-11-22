شكرا لقرائتكم خبر عن الثلاثاء المقبل.. المملكة تستضيف فعالية "بلاك هات" الأكثر حضورًا في العالم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعود فعالية الأمن السيبراني الأكثر حضورًا في العالم "بلاك هات" بنسختها الثالثة في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم شمال مدينة الرياض، خلال الفترة من 26 إلى 28 نوفمبر الحالي، بتنظيم من الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وشركة "تحالف" إحدى شركات الاتحاد بالشراكة مع "إنفورما" العالمية، وصندوق الفعاليات الاستثماري.

وتأتي نسخة هذا العام بمشاركة أكثر من 300 متحدث، و450 جهة عارضة، و350 ورشة عمل.

طموح المملكة

وقال رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز فيصل الخميسي: "استضافة فعاليات مثل بلاك هات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المملكة العربية السعودية تجسد طموح المملكة للريادة في مجال الأمن السيبراني، وبما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

وأضاف الخميسي نهدف إلى تعزيز بيئة رقمية آمنة تدعم التعاون العالمي في مجال الأمن السيبراني، وتحفز الابتكار، وتطور الكفاءات من خلال مبادرات مثل هذه الفعاليات والمؤتمرات العالمية".



منصات ومسارح

ويضم "بلاك هات" عدة منصات ومسارح وهي: القمة التنفيذية، وآرسنال، وورش العمل التقنية، وبلاك هات كامبس، وديب دايف، إلى جانب مسابقة سايبر سييد.

ويشارك في هذه النسخة العديد من الخبراء في الأمن السيبراني كرئيس قسم البيانات في مجتمع الاستخبارات "لوري وايد"، ومدير أمن المعلومات ونائب الرئيس الأول للبرمجيات لدى Relativity Space "عمر خان"، ورئيس قطاع الأمن السيبراني في Headway "سوزان تشيانغ"، ورئيس قطاع الأمن السيبراني في Groq "توني واتسون".

ورئيس قطاع الأمن السيبراني لدى Prada Group "يوغو فينيولو لوتاتي"، والعديد من المتحدثين.

كبريات شركات التقنية

كما تحضر كبريات شركات التقنية والأمن السيبراني في العالم مثل: هبوب، وGoogleCloud Security، وسيسكو، وsirar by stc، وتريند مايكرو، وعلي بابا كلاود، وسايت، وسيبراني، وFortinet، وPalo Alto Networks، وسلام، بالإضافة إلى العديد من الشركات الكبرى.



مسابقة التقط العلم

وتعود منطقة الفعاليات التي تأتي برعاية من "هبوب" هذا العام، بجوائز أكثر من مليوني ريال للمتسابقين والزوار، وتحتضن المنطقة أكثر من 10 تحديات مثل تحدي: الطائرات، والمنازل الذكية، وأجهزة المستشفيات، والبنية التحتية، وفك الأقفال، والسيارات، والشاحنات، والعديد من الفعاليات الأخرى.

وينظم "بلاك هات" النسخة الأكبر من مسابقة التقط العلم على مستوى العالم بجوائز تصل إلى 790 ألف ريال، يخصص منها 90 ألف ريال كجوائز حصرية للفرق السعودية، إلى جانب كأس منصة مكافآت الثغرات بجوائز تصل إلى 300 ألف ريال، ويأتي التحدي على مسارين للمحترفين والناشئين.

يذكر أن المملكة تستضيف الفعالية للمرة الثالثة بعد النجاح الكبير في النسختين الماضيتين، وتعد إحدى أهم المحافل العالمية في الأمن السيبراني، وقد انطلقت من لاس فيغاس وأصبحت حدثًا عالميًا يقام في العديد من دول العالم.