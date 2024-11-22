السعودية | وزير التعليم يلتقي قيادات جامعة الملك فيصل الأكاديمية والإدارية ويكرّم رئيسها السابق

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-متابعات

زار معالي وزير التعليم رئيس مجلس شؤون الجامعات الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان، اليوم، جامعة الملك فيصل بمحافظة الأحساء، يرافقه الأمين العام لمجلس شؤون الجامعات الدكتور بسام بن عبدالله البسام.

والتقى معاليه، برئيس الجامعة الدكتور عادل بن محمد أبو زنادة، وأعضاء مجلس الجامعة، والعديد من القيادات الأكاديمية والإدارية، وتم مناقشة عدد من المقترحات والاستفسارات.

وكرّم معالي الوزير في ختام الزيارة، معالي رئيس الجامعة السابق الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي، تقديرًا لجهوده خلال فترة رئاسته، التي شهدت تحقيق الجامعة إنجازات نوعية في كل المجالات، كما كرّم معاليه وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور مهنا بن عبدالله الدلامي، على جهوده خلال فترة تكليفه للقيام بأعمال رئيس الجامعة.

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