شكرا لمتابعة خبر عن إحياء فعاليات ليلة السامري في البوليفارد سيتي .. صور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - انطلقت فعاليات ليلة السامري مساء اليوم، إحدى فعاليات «شعبيات البوليفارد»، التي تأتي كأبرز الأنشطة الثقافية في موسم الرياض.

ويسلط الحفل على فن السامري القادم من قلب نجد، بأدائه الجماعي المميز الذي يرافقه إيقاع الطبول التقليدية، وذلك على مسرح أبو بكر سالم في منطقة الموسيقى بالبوليفارد سيتي .

ويهدف فعالية «شعبيات البوليفارد»، على أحياء التراث وتعزيز التفاعل مع الموروث الثقافي الغني الذي تتميز به مناطق المملكة المختلفة .

ومن جانبه، أهدى معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه لحضور الحفل أغنية يا طير يا خافق الريش، والذي أضفت جمالًا وبهجة على الحفل .