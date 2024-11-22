شكرا لمتابعة خبر عن الجهني: بدء الحالة الممطرة على التضاريس و المرتفعات السبت والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف خبير المناخ زياد الجهني، عن الحالة المطرية المتوقعة بعد غد السبت .

وقال الجهني عبر حسابه الرسمي على موقع إكس :” تبدأ الحالة الممطرة يوم السبت على التضاريس و المرتفعات بشكل غير مباشر.”

وأوضح الجهني أن ذروة الأمطار و غزارتها الفعلية ستكون يومي الأحد والإثنين على وسط الساحل الغربي خاصة المنطقة الواقعة مابين جنوب جدة وحتى الليث، لافتًا أن أمطارها تصل للغزيرة .