- 1/2
- 2/2
شكرا لمتابعة خبر عن الجهني: بدء الحالة الممطرة على التضاريس و المرتفعات السبت والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - كشف خبير المناخ زياد الجهني، عن الحالة المطرية المتوقعة بعد غد السبت .
وقال الجهني عبر حسابه الرسمي على موقع إكس :” تبدأ الحالة الممطرة يوم السبت على التضاريس و المرتفعات بشكل غير مباشر.”
وأوضح الجهني أن ذروة الأمطار و غزارتها الفعلية ستكون يومي الأحد والإثنين على وسط الساحل الغربي خاصة المنطقة الواقعة مابين جنوب جدة وحتى الليث، لافتًا أن أمطارها تصل للغزيرة .