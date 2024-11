شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الجمعة.. أمطار متباينة الشدة على 10 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

طقس السعودية

أعلن المركز الوطنى للأرصاد، حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة في المملكة.حسب بيان المركز، تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تودي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة. في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، القصيم، حائل، الجوف والحدود الشمالية.كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من بعض تلك المناطق كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية خاصة الجنوبية منها.