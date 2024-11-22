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طقس الجمعة.. أمطار متباينة الشدة على 10 مناطق

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الجمعة.. أمطار متباينة الشدة على 10 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن المركز الوطنى للأرصاد، حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة في المملكة.
حسب بيان المركز، تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تودي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum) https://twitter.com/alyaum/status/1859729688639271301?ref_src=twsrc%5Etfw

طقس

في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، القصيم، حائل، الجوف والحدود الشمالية.
كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من بعض تلك المناطق كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية خاصة الجنوبية منها.
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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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