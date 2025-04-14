انت الان تتابع خبر السامرائي يؤكد دعم كل الجهود التي تصب في خدمة أهالي الرشيد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر التحالف في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "رئيس تحالف العزم مثنّى السامرائي زار مضيف عشيرة الداينية في ناحية الرشيد التابعة لقضاء المحمودية جنوب بغداد".

وأضاف البيان، انه "كان في استقبال السامرائي الحاج خالد محمود عبد الله، والحقوقي رياض الدايني، وعدد من شيوخ ووجهاء المنطقة".

وتابع، أنه "جرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول الأوضاع العامة، وواقع الخدمات، وأهمية استمرار التواصل مع العشائر والمجتمع المحلي".

واكد السامرائي، وفقاً للبيان، "حرصه على دعم كل الجهود التي تصب في خدمة أهالي المنطقة، وتعزيز الاستقرار المجتمعي".

