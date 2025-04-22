انت الان تتابع خبر بناءً على دعوة رسمية.. رئيس القضاء يصل الكويت والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للمجلس، ورد لـ الخليج 365، أن "زيدان، يزور دولة الكويت بناء على الدعوة الموجهة من قبل رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار عادل بورسلي لغرض تعزيز التعاون القضائي والقانوني بين البلدين".وضم الوفد الزائر، وفق البيان، "رئيس الادعاء العام نجم عبدالله ورئيس هيئة الاشراف القضائي القاضي ليث جبر ورئيس محكمة استئناف البصرة القاضي عادل عبد الرزاق".

وأضاف البيان، انه "كان في استقبال الوفد، رئيس المجلس الأعلى للقضاء وعدد من القضاة في دولة الكويت إضافة الى سفير جمهورية العراق والكادر الدبلوماسي في الكويت".

