ليوناردو دي كابريو يتعرض للإنتقادات بسبب تصرف "غير محترم" في فيجي .. إليكم التفاصيل

ميرنا وليد - بيروت - تعرض النجم العالمي ليوناردو دي كابريو لانتقادات شديدة بسبب تجاهله حفل استقبال تقليدي في فيجي أثناء خروجه من فندق في نادي هذا الأسبوع.



في مقطع فيديو نُشر على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، شوهد الممثل الهوليوودي البالغ من العمر 50 عاماً وهو يغادر الفندق عندما اصطف الموظفون لتوديعه.

بدا دي كابريو ، الذي كان يرتدي ملابس سوداء ونظارات شمسية، وكأنه يتلقى مكالمة هاتفية بعد وصوله إلى الردهة بينما كان موظفو الفندق ينتظرونه لتوديعه.

ثم انحنى نجم تيتانيك بسرعة برأسه واندفع مسرعاً عبر الحشد إلى سيارة تنتظره.

انتقد العديد من المعجبين دي كابريو لعدم الاعتراف بالأشخاص الذين غنوا له، ووصف البعض سلوكه بأنه "غير محترم"، "لا تهدر طاقتك يا عائلتي في فيجي، إنه لا يحترمنا على الإطلاق"،"كان ينبغي له على الأقل أن يعترف بالترحيب الذي حظي به من بلدنا. لا يوجد مكان مثل فيجي"، "لقد تجاهل تماماً جهود الترحيب"،"لم يوجه حتى كلمة شكر أو تحية".