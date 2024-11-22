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عشرات الشهداء والإصابات في عدوان إسرائيلي على تدمر السوريّة

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القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلن مصدر عسكري بالجيش السوري، مساء اليوم الأربعاء، استشهاد 36 شخصًا وإصابة أكثر من 50 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، في قصف إسرائيلي استهدف عددًا من الأبنية في مدينة تدمر في البادية السورية.

وتأتي هذه الغارة في إطار التصعيد الإسرائيلي المتواصل على الأراضي السورية، على خلفية حرب الإبادة الجماعية على غزة والعدوان المتصاعد على لبنان.

من جهته أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن حصيلة ضحايا الهجوم الإسرائيلي ارتفعت إلى 41 "هم سبعة سوريين موالين لإيران و22 من غير السوريين".

وبحسب المرصد فإن غالبية القتلى من غير السوريين "غالبيتهم من العراقيين من كتائب النجباء، إضافة إلى عنصر من حزب الله، فيما جنسيات الباقين غير معلومة حتى اللحظة".

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أفاد بأن الهجوم استهدفت مستودعا في المدينة الصناعية ومطعما ومباني سكنية، على مقربة من المدينة الأثرية في مدينة تدمر.

المصدر : عرب 48

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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