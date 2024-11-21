محدث: فيتو أميركي في مجلس الأمن ضد مشروع قرار يدعو إلى وقف الحرب بغزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - استخدمت الولايات المتحدة الأميركية، اليوم الأربعاء، "الفيتو" في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة .

وصوّت جميع أعضاء مجلس الأمن لصالح مشروع القرار المقترح لوقف إطلاق النار في غزة، عدا الولايات المتحدة.

وبحسب قناة الجزيرة، فإن مشروع القرار كان يطالب بإطلاق سراح المحتجزين وتبادل الأسرى الفلسطينيين والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية.

ومن جانبه، قال ممثل الولايات المتحدة في مجلس الأمن: "لن نؤيد قرارا لوقف إطلاق النار في غزة دون الإفراج عن الرهائن".

وأضاف مندوب واشنطن: "سنواصل الضغط لإيصال المساعدات الإنسانية إلى محتاجيها في غزة". كما أكد التعاون مع الشركاء الإقليميين لدعم السلطة الفلسطينية، وإعادة إعمار غزة.

وتابع مندوب واشنطن: "وقف غير مشروط لوقف إطلاق النار يعني الاعتراف ببقاء حماس في غزة".

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بدوره، قال مندوب الجزائر في مجلس الأمن، إن مشروع القرار مثّل الحد الأدنى الذي كان من المفترض أن يوحدنا، مضيفًا، "دعونا دائما إلى إنفاذ قرارات مجلس الأمن ومعاقبة من يتحدى المجتمع الدولي".

وأضاف، "قدمنا تنازلات هائلة خلال المفاوضات لاعتماد القرار ولكن عضوا واحدا عرقل كل ذلك".

وزاد في كلمته، "إسرائيل قتلت من الصحفيين أكثر ممن قتلوا في الحرب العالمية الثانية وحرب فيتنام.. إسرائيل قتلت في غزة أكثر من 1000 من العاملين في المجال الصحي".

الرئاسة الفلسطينية تعقب

أدانت الرئاسة الفلسطينية، استخدام الولايات المتحدة الأميركية، حق النقض "الفيتو"، في مجلس الأمن الدولي لمنع اتخاذ قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار ووقف العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة.

وأكدت الرئاسة في بيان صحفي، مساء اليوم الأربعاء، أن استخدام الإدارة الأميركية لحق النقض للمرة الرابعة، يشجّع الاحتلال الإسرائيلي على الاستمرار في جرائمه التي يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني، والشعب اللبناني الشقيق، وفي تحديه لجميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، وفي مقدمتها فتوى محكمة العدل الدولية التي صدرت في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي دعت لوقف العدوان، وإنهاء الاحتلال، والانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، ما يجعلها تتحمل مسؤولية استمرار العدوان على شعبنا وأرضنا.

وشددت الرئاسة، على أن مطالب دولة فلسطين من مجلس الأمن ومن المجتمع الدولي كانت واضحة في استصدار قرار تحت الفصل السابع لوقف العدوان ووقف إطلاق النار وجرائم الإبادة التي ترتكبها إسرائيل ضد شعبنا الأعزل، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، وضرورة استمرار عملها وتقديم الدعم لها، كما جاء في قرار القمة العربية الإسلامية التي عقدت في الرياض.

وطالبت الرئاسة، المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن الدولي ودوله الأعضاء، بتحمل مسؤولياتهم تجاه الشعب الفلسطيني، بالعمل الفوري على وقف العدوان المتواصل، والكارثة الإنسانية، والمجاعة التي يتعرض لها شعبنا في قطاع غزة.

وحيّت الرئاسة، مواقف الدول العشر المنتخبة في مجلس الأمن لمحاولاتها تمرير هذا القرار في مجلس الأمن، والشكر موصول للدول دائمة العضوية التي صوتت لصالح القرار، مطالبة مجلس الأمن بتحمل مسؤوليته في حماية الشعب الفلسطيني، وصيانة الأمن والسلم الدوليين، عبر تطبيق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي على دولة الاحتلال، التي تعطلها الإدارة الأميركية، وصولاً لتجسيد قيام دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية.

تعقيب حركة حماس

وفي ردّها، قالت حركة حماس في تصريح صحفي، إن "الفيتو الأمريكي.. موقف عدائي، يلغي إرادة المجتمع الدولي، ويعطي الغطاء لاستمرار حرب الإبادة والتطهير العرقي".

وفيما يلي نص التصريح كما وصل وكالات:

تصريح صحفي صادر عن حركة حماس:

الفيتو الأمريكي.. موقف عدائي، يلغي إرادة المجتمع الدولي، ويعطي الغطاء لاستمرار حرب الإبادة والتطهير العرقي

ندين بأشد العبارات استعمال الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن ضد القرار الذي عرض الليلة على المجلس ويطالب بوقف فوري لإطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال الصهيونى من قطاع غزة وإنقاذ شعبنا من تداعيات الكارثة الإنسانية التي صنعها الاحتلال، بغطاء أمريكي، على مدار شهور الحرب وخاصة في الشمال.

ومجدداً تثبت الولايات المتحدة الأمريكية أنها شريك مباشر في العدوان على شعبنا، وأنها مجرمة وتقتل الأطفال والنساء وتدمر الحياة المدنية في غزة، وأنها مسؤولة مسؤولية مباشرة عن حرب الإبادة والتطهير العرقي كالاحتلال تماما.

نطالب الولايات المتحدة بالكف عن هذه السياسة العدائية الخرقاء إن كانت حقا تسعى لإنهاء الحروب وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، كما سمعنا من الإدارة المنتخبة.

كما نطالب المجتمع الدولي بوضع حد لهذا التغول الأمريكي على الإرادة الدولية والذي لم ينجز إلا الحروب والموت والدمار والفوضى في المنطقة وخارجها.

المصدر : وكالات