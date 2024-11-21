نعيم قاسم: موافقون على مسار التفاوض ووقف إطلاق النار مرتبط بالرّد الإسرائيلي

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلن الأمين العام لحزب الله اللبناني، نعيم قاسم، اليوم الأربعاء، موافقة الحزب على مسار التفاوض، مؤكدا تسلم الحزب ورقة مفاوضات ناقشها وأبدى ملاحظات عليها، وتسليمها إلى المبعوث الأميركي، آموس هوكستين.

وأضاف قاسم في كلمة متلفزة له، أن وقف إطلاق النار الآن مرتبط بالرد الإسرائيلي وبجدية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو .

وتابع، "نحن أمام خيارين إما القتال أو الاستسلام".

وفيما يلي أبرز تصريحات نعيم قاسم خلال الكلمة:

عاجل | الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم: العدو الإسرائيلي اعتدى على العاصمة #بيروت أثناء اغتيال محمد عفيف

عاجل | الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم: على العدو أن يتوقع أن يكون الرد على وسط تل أبيب بعد استهدافه #بيروت

عاجل | الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم: حرصنا على أن نقدم الإسناد ل غزة آخذين بعين الاعتبار الظروف في #لبنان

عاجل | الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم: واجهنا معركتين الأولى إسناد غزة والثانية صد العدوان الإسرائيلي على #لبنان

عاجل | الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم: الحزب استطاع أن يسترد عافيته بعد الخسائر التي تكبدها

عاجل | الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم: وزير الخارجية الإسرائيلي غير الأهداف حين قال إن الهدف ليس تدمير #حزب_الله

عاجل | الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم: المقاومة تقاتل الجيش حيث يتقدم

عاجل | الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم: ليس مهما أن يقال إن الجيش الإسرائيلي دخل قرية أو خرج منها المهم كم قتل منه

عاجل | الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم: يوجد تبديل للمقاومين حتى قرى الحافة الأمامية

عاجل | الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم: لا يمكن للمحتل الإسرائيلي أن يستقر أو يتقدم في أرضنا وسيطرد

عاجل | الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم: لدى المقاومة القدرة على الاستمرار على هذه الوتيرة ولمدة طويلة

عاجل | الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم: لا يمكن أن تهزمنا إسرائيل وتفرض شروطها علينا

عاجل | الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم: تلقينا المقترح الأمريكي بشأن وقف إطلاق النار وقدمنا ملاحظاتنا عليه

عاجل | الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم: الطرف الإسرائيلي يتوقع أن يأخذ ما يريده بالاتفاق لا بالميدان وهذا غير ممكن

عاجل | الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم: نتفاوض على وقف العدوان بشكل كامل وحفظ السيادة اللبنانية

عاجل | الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم: مستمرون في الميدان سواء نجحت المفاوضات أم لا

عاجل | الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم: ليس لدينا إلا قرار واحد هو الصمود والاستمرار مهما طال الزمن

عاجل | الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم: وقف إطلاق النار الآن مرتبط بالرد الإسرائيلي وبجدية نتنياهو

عاجل | الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم: نحن أمام خيارين إما القتال أو الاستسلام

عاجل | الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم: نواجه وحوشا بشرية إسرائيلية تدعمها وحوش بشرية كبرى أمريكية

عاجل | الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم: سنبقى في الميدان وسنقاتل وسنجعل الكلفة ترتفع على العدو أيضا

عاجل | الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم: الاحتلال الإسرائيلي لن يخرج ولن يهزم إلا بالمقاومة

عاجل | الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم: خطواتنا الداخلية ستكون تحت سقف الطائف بالتعاون مع القوى السياسية

المصدر : وكالات