"حزب الله" يعلن إسقاط مسيّرة إسرائيلية من طراز "هرمز 450" فوق الطيبة

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلن تنظيم "حزب الله" اللبناني، صباح اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024، أنها أسقطت مسيرة إسرائيلية بصاروخ أرض-جو في جنوب لبنان.

وقال التنظيم في بيان له، إن مقاتلوه استهدفوا مساء أمس الاثنين مسيّرة إسرائيليّة من نوع (هرمز 450) في أجواء بلدة الطيبة بصاروخ أرض–جو، حيث تم إسقاط الطائرة وشوهدت تحترق.

وكان حزب الله قد أعلن مساء الاثنين استهداف نقاط عسكرية حساسة في تل أبيب بالطائرات المسيرة. وأوضح في بيان أن الهجوم الذي جاء دعما للشعب الفلسطيني في قطاع غزة ودفاعا عن لبنان تم «بسرب من المُسيّرات الإنقضاضيّة النوعيّة على نقاط عسكريّة حساسة - سيتم الإعلان عنها لاحقًا - في مدينة تل أبيب». ولم يذكر الحزب مزيدا من التفاصيل على الفور.

وفي وقت سابق، قال الجيش الإسرائيلي إن أجزاء من صاروخ أُطلق من لبنان اليوم سقطت نتيجة الاعتراض وتسببت في وقوع إصابات وأضرار مادية في رامات جان، قرب تل أبيب. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الحادث أسفر عن إصابة خمسة أشخاص.

المصدر : وكالات