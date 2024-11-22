الامارات | أرقام مفاجئة لمنتخب الإمارات.. ثاني أقوى دفاع في آسيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - على الرغم من أن منتخب الإمارات واجه انتقادات واسعة من المحللين، بسبب ما اعتبروه خللاً في المنظومة الدفاعية نتيجة استقبال أهداف سهلة، أو من خلال كرات ارتدت بالحظ من القائم والعارضة، فإن الأرقام تشير إلى عكس ذلك تماماً، وتؤكد أن «الأبيض» يمتلك أفضل خط دفاع في مجموعته الأولى ضمن التصفيات الحاسمة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 في كندا والمكسيك والولايات المتحدة، بل يأتي أيضاً في المركز الثاني على مستوى جميع منتخبات قارة آسيا المشاركة في التصفيات، بعد اليابان التي سجلت 22 هدفاً واستقبلت هدفين فقط.

وتعد شباك المنتخب الأقل استقبالاً للأهداف ضمن المجموعة الأولى، متفوقاً على إيران متصدر الترتيب وأوزبكستان صاحب المركز الثاني، وذلك بعد نهاية الجولة السادسة، إذ استقبلت شباك «الأبيض» أربعة أهداف فقط في ست مباريات، مقابل تسجيله 12 هدفاً، يليه منتخبا إيران متصدر الترتيب وأوزبكستان صاحب المركز الثاني، بعدما استقبلت شباك كل منهما خمسة أهداف. ويحل منتخب كوريا الشمالية في المركز الثالث بتسعة أهداف في شباكه، وقيرغيزستان في المركز الرابع بـ13 هدفاً، ويأتي منتخب قطر في المركز الأخير بعدما استقبلت شباكه 17 هدفاً.

ويتصدر «الأبيض» كذلك من حيث الأعلى ترتيباً في المجموعة في صافي رصيد الأهداف بثمانية أهداف، متفوقاً على إيران الثاني بسبعة أهداف، ثم أوزبكستان بثلاثة أهداف، وكوريا الشمالية متذيل المجموعة (-4 أهداف)، وقطر وقيرغيزستان لكل منهما (-7 أهداف).

ويتصدّر «الأبيض» كذلك مع نظيره المنتخب الإيراني ترتيب أعلى منتخبات المجموعة تسجيلاً للأهداف بـ12 هدفاً لكل منهما، لكن «الأبيض» يتفوق بصافي الأهداف. وتأتي قطر في المركز الثالث بـ10 أهداف وأوزبكستان رابعاً بثمانية أهداف، وقيرغيزستان خامساً بستة أهداف، وكوريا الشمالية سادساً بخمسة أهداف.

ولعب المنتخب الإماراتي ست مباريات فاز في ثلاث منها وتعادل في مباراة واحدة وخسر في مباراتين.

يذكر أن المنتخب الإيراني يتصدّر ترتيب منتخبات المجموعة برصيد 16 نقطة، يليه أوزبكستان 13 نقطة، ثم الإمارات 10 نقاط، والمنتخب القطري بسبع نقاط، وقيرغيزستان بثلاث نقاط، وكوريا الشمالية بنقطتين فقط.

ووفقاً لهذه الأرقام، فقد نجح مدرب المنتخب البرتغالي، باولو بينتو، في وضع المنتخب في المسار الصحيح، وعزز حظوظه من أجل المنافسة على بطاقة التأهل الثانية المباشرة إلى كأس العالم، بعدما قاده إلى فوز تاريخي على نظيره القطري بخمسة أهداف نظيفة، ضمن الجولة السادسة، ليحقق بذلك أكبر انتصار على صعيد التصفيات في هذه المجموعة.

وبات المنتخب - وفقاً لهذه المؤشرات الفنية الإيجابية - على بُعد خطوات من تحقيق حلم التأهل إلى كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه بعد مونديال 1990، إذ بقيت له أربع مباريات فقط في هذه التصفيات أمام إيران وكوريا الشمالية، وأوزبكستان وقيرغيزستان.

ويعد الانتصار على المنتخب القطري رقم 13 من أصل 21 مباراة رسمية وودية خاضها المنتخب في عهد بينتو، منذ أن تولى تدريبه في التاسع من يوليو 2023.

من جانبه، ذكر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على موقعه الرسمي عقب الفوز الكبير للمنتخب الإماراتي على نظيره القطري بنتيجة 5-0، أن منتخب الإمارات وضع قدمه في مسار جيد من أجل التأهل إلى المونديال.

قوة المنظومة الدفاعية

وقال اللاعب المونديالي السابق والمحلل الفني عبدالرحمن محمد، إن «المنتخب عزز حالياً حظوظه بشكل كبير جداً للمنافسة على بطاقة التأهل الثانية المباشرة إلى كأس العالم، واقترب من منافسة منتخب أوزبكستان صاحب المركز الثاني في ترتيب منتخبات المجموعة، وبات الفارق بينهما ثلاث نقاط فقط»، مشدداً على أن «بينتو قام بتوظيف اللاعبين بشكل جيد من حيث تماسك المنظومة الدفاعية التي أثبتت جدارتها، من خلال قلة الأهداف التي استقبلتها شباك المنتخب، مقارنة ببقية منافسيه، وكذلك القوة الهجومية التي ظهرت في مباراة قطر، بعدما اعتمد المدرب بينتو على فابيو ليما في التشكيلة الأخيرة كأحد العناصر الأساسية، بعدما طالب الكل بذلك، خصوصاً أن ليما لاعب يمكنه تقديم إضافة كبيرة للمنتخب عبر الاستفادة من إمكاناته المهارية والفردية، وظهر ذلك بشكل كبير في مباراة قطر».

وشدد عبدالرحمن محمد على أن المنتخب يسير بالفعل في الطريق الصحيح بقيادة المدرب بينتو، و«أنه من المهم جداً البناء على الفوز الكبير الذي حققه على المنتخب القطري، وأن يتم التحضير الجيد للمباريات القادمة، وأمامه فرصة كبيرة جداً، خصوصاً أنه سيتم دعم المنتخب بشكل كبير جداً في الفترة القادمة بعناصر جيدة من اللاعبين الذين سينضمون إلى صفوفه، ويمكن أن يستفيد منهم بينتو في كل المراكز، وهذا الأمر يمثّل إضافة قوية للمنتخب».

وأضاف عبدالرحمن محمد لـ«الإمارات اليوم»، أن «المنتخب بقيت له ثلاث مباريات خارج ملعبه، ومباراة واحدة فقط على ملعبه مع المنافس المباشر له وهو المنتخب الأوزبكي، لذلك مهم جداً الفوز عليه، لكن قبل هذه المباراة فإن المنتخب لديه مباراتان خارج ملعبه أمام إيران وكوريا الشمالية، ومهم جداً الخروج منهما بأقل الأضرار».

. سيتم دعم المنتخب بشكل كبير جداً في الفترة المقبلة بعناصر جيدة.

. الانتصار على قطر هو رقم 13 من أصل 21 مباراة رسمية وودية خاضها المنتخب مع بينتو.

. «الأبيض» سجل 12 هدفاً واستقبل 4 أهداف.. مقابل 22 هدفاً لليابان واستقبال هدفين.

. تعد شباك المنتخب الأقل استقبالاً للأهداف ضمن المجموعة الأولى.