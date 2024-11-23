شكرا لقرائتكم خبر عن المهدى سليمان: سعيد بالأداء أمام الأهلي ولا توجد خلافات بين حراس مرمى المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهدى سليمان، حارس مرمى الاتحاد السكندرى ومنتخب مصر، أنه سعيد بالأداء الذى قدمه في مباراة اليوم أمام الأهلى، وهذا الأمر نتاج عمل الفريق كاملا، موجها الشكر للجمهور الذى يدعم لاعبى سيد البلد من المدرجات.

وكشف المهدى سليمان خلال تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورت، قائلا: "جميع الأخبار التي تداولت الأيام الماضية عن وجود خلفات بين حراس مرمى منتخب مصر في المعسكر الماضى ليس لها أساس من الصحة، والجميع على قلب رجل واحد وشرف كبير تمثيل الفراعنة".

وأشار المهدى سليمان إلى أنه أول شخص دعم مصطفى شوبير عندما أعلن الجهاز الفني للفراعنة تواجده في التشكيل الأساسى أمام بتسوانا، وأقوم بالحديث معه دائما لمنحه الثقة منذ فترة كبيرة".

وتابع المهدى سليمان أنه دائم متابعة ميشيل يانكون مدرب حراس مرمى الأهلى بسبب عمله الجيد، والتواصل معه لمعرفة آخر الدراسات بمجال التدريب الخاص للحراس.

وتوج المهدى سليمان حارس مرمى الاتحاد السكندرى بجائزة رجل مباراة فريقه أمام الأهلي فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الجمعة على استاد السلام، ضمن مباريات الجولة الثالثة لبطولة الدوري المصري الممتاز "دوري NILE".

ودافع المهدى سليمان عن مرمى الاتحاد السكندرى ببسالة ونجح فى التصدى لأكثر من كرة خطيرة من لاعبي الأهلي ليساهم فى تعادل فريقه بهدف لمثله أمام المارد الأحمر.

وارتفع رصيد الأهلي إلى 7 نقاط ويتصدر الدورى مؤقتا، منتظرا مباراة الزمالك أمام المصري غدا، فيما وصل رصيد الاتحاد إلى 7 نقاط في المركز الثالث بعد بيراميدز الثانى.

افتتح التسجيل للأهلي عمرو السولية من ركلة جزاء فى الدقيقة 67 قبل أن يتعادل فان ديرك للاتحاد السكندرى فى الدقيقة 87.