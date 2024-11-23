شكرا لقرائتكم خبر عن "البيئة" توضح خطوات الحصول على تصريح تصدير المخلفات عن طريق اتفاقية بازل والان مع تفاصيل الخبر

كشفت وزارة البيئة عبر موقعها الرسمي عن الخطوات المطلوبة للحصول علي ترخيص تصدير المخلفات طبقا لاتفاقية "بازل" من جهاز تنظيم إدارة المخلفات.

كما أكدت علي ضرورة تقديم طلب إلكتروني وتعبئة نموذج الطلب وتوفير البيانات والوثائق المطلوب، وفى ذلك السياق نرصد الشروط والمستندات المطلوبة في السطور التالية:

المستندات المطلوبة:

1. صورة من بطاقة القيد في سجل المصدرين/المستوردين.

2. وثيقة الاخطار.

3. وثيقة الحركة.

4. صورة من العقد بين الشركة المصدرة و المستوردة.

5. نتيجة تحليل للمخلفات من معمل معتمد.

6. الضمان المالي.

7. رخصة الشركة المستوردة.

8. وصف التكنولوجيا المستخدمة.

9. فواتير الشراء / العقود.

10. إقرار صحة بيانات.

11. صورة من تراخيص الشركات الناقلة داخل مصر.

12. صورة من الموافقات البيئية للشركات الناقلة داخل مصر.

الشروط و الرسوم:



يجب أن تكون المنشأة مسجلة في النظام، وتبلغ الرسوم 1%من قيمة الكمية المسموح بتصديرها سنوياً.