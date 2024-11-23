مواعيد مباريات اليوم فى الدوري المصري والقناة الناقلة

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تُلعب اليوم السبت، ثلاث مباريات في بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، وهي الجونة وغزل المحلة بملعب الأول، وطلائع الجيش وسموحة بملعب جهاز الرياضة، ثم الزمالك مع المصري باستاد برج العرب.

موعد مباراة غزل المحلة والجونة فى الدوري المصري

في اللقاء الأول، يحل فريق غزل المحلة ضيفا ثقيلا على الجونة، في الخامسة مساء اليوم السبت، على استاد خالد بشارة بالبحر الأحمر، في مباراة مثيرة لحساب الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.



وكان غزل المحلة الذى يحتل المركز الـ12 برصيد نقطة وحيدة، تعادل فى الجولة الأولى من الدوري سلبياً أمام الإسماعيلي، قبل أن يخسر أمام الطلائع فى الجولة الثانية بثلاثة أهداف مقابل هدفين.



أما الجونة فيحتل المركز الحادي عشر في جدول الترتيب برصيد نقطتين، حيث لم يتذوق طعم الهزيمة كما لم يتذوق طعم الانتصار، لكنها تمثل نزيف نقاط للفريق الساحلي، الذى يبحث عن أول انتصاراته على حساب زعيم الفلاحين اليوم.

موعد مباراة الطلائع وسموحة فى الدوري المصري

وفي مباراة ثانية، يستقبل فريق طلائع الجيش نظيره سموحة فى الخامسة مساء اليوم السبت على استاد جهاز الرياضة العسكري، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري.



وخسر الطلائع من المصري البورسعيدى بهدفين دون رد بالجولة الأولى للدوري، ثم انتفض وهزم غزل المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدفين على ملعب الأخير فى الجولة الثانية للمسابقة، بينما سموحة فى المركز الخامس برصيد 3 نقاط، بعدما فاز في الجولة الأولى وخسر في الثانية من الزمالك.

موعد مباراة الزمالك والمصري البورسعيدى فى الدوري

الثامنة مساءً موعد مباراة الزمالك، مع ضيفه فريق المصري، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة دوري Nile، حيث يبحث الفريق الأبيض عن رد الاعتبار ومواصلة الانتصارات، بينما يستهدف أبناء المدينة الباسلة مواصلة التفوق على الزمالك بعد الفوز في الموسم الماضي على أبناء ميت عقبة في مباراتي الذهاب والإياب بالدوري.

القناة الناقلة لمباريات الدوري المصري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصري مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.