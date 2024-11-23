شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجت يسافر غدا إلى الإسماعيلية استعدادا للدراويش فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر سيد عيد المدير الفنى لفريق بتروجت، السفر غدا إلى الإسماعيلية من أجل الدخول فى معسكر مغلق، استعدادا لمواجهة الإسماعيلى فى إطار منافسات الجولة الثالثة من دورى nile.

واستغل سيد عيد فترة التوقف الدولى في تجهيز اللاعبين الذين تعاقد معهم الفريق البترولى من أجل رفع الاستعانة بهم في المباريات المقبلة.

وخاض بتروجت لقاءً وديًا مع حرس الحدود خلال فترة التوقف الدولى وانتهى بفوز بتروجت بهدفين مقابل هدف، واطمأن عيد على جاهزية البدلاء خلال فترة التوقف الدولى أبرزهم المهاجم إسماعيل بامبا الذى سجل هدفين فى ودية الحرس، ويسعى عيد لتحقيق انتصاره الأول فى الدورى بعد تحقيق نقطتين من تعادلين.

ويختتم فريق بتروجت استعداداته صباح غد السبت استعدادا لمواجهة الإسماعيلى الأحد المقبل فى الجولة الثالثة للدورى الممتاز ويخوض الفريق مران غدا بقيادة سيد عيد، فى العاشرة صباحا ثم يتجه مساء الغد للدخول فى معسكر مغلق بالإسماعيلية.

ويبحث سيد عيد عن تحقيق الفوز الأول أمام الإسماعيلى فى المباراة السابعة فى تاريخ مواجهاته مع الدراويش، حيث سبق أن واجه الإسماعيلى فى 6 لقاءات سابقة عندما كان يقود النصر، خسر 5 مباريات وتعادل فى لقاء واحد، سجل لاعبوه هدفين وتلقت شباكهم 9 أهداف.