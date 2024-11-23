شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى الدورى الممتاز "دورى NILE".. على فوزى ينفرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انفرد على فوزى لاعب فريق إنبى بصدارة جدول ترتيب هدافى مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE" برصيد 3 أهداف، عقب إقامة 3 مباريات ضمن الجولة الثالثة من عمر المسابقة.

الأهلي يتعادل مع الاتحاد السكندري 1/1 ويفقد أول نقطتين بصراع الدوري

تعادل فريق الأهلي مع الاتحاد السكندري بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على استاد السلام ضمن مباريات الجولة الثالثة لبطولة الدوري المصري الممتاز، سجل عمرو السولية هدف الأهلى ، بينما أحرز هدف زعيم الثغر فان ديرك.

بيراميدز يهزم البنك الأهلى بثلاثية ويتصدر دورى NILE مؤقتا .. فيديو

فاز فريق بيراميدز على البنك الأهلى بنتيجة 3 – 1 في المباراة التي جمعتهما منذ قليل على ستاد الدفاع الجوى ضمن الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE".

فاركو يفوز على إنبى 4- 3 فى مباراة ركلات الجزاء بدورى nile

حقق فريق فاركو فوزا مثيرا على فريق إنبى بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، على استاد حرس الحدود، فى إطار منافسات الجولة الثالثة من دورى nile.



الهدافين

جدول ترتيب هدافى الدورى الممتاز "دورى NILE"