شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Spotify توقع اتفاقية جديدة لتوسيع عروض الكتب الصوتية والان مع تفاصيل الخبر

تقدم Spotify مجموعة كبيرة جدًا من الكتب الصوتية، وأعلنت خدمة البث اليوم أنها أبرمت شراكة مع Bloomsbury Publishing لإضافة 1000 عنوان جديد إلى كتالوج الكتب الصوتية الخاص بها.

وفقا لما ذكره موقع "Phone arena"، قال Duncan Bruce، مدير شراكات الكتب الصوتية والترخيص في Spotify، "بينما نحتفل بالذكرى السنوية الأولى لـ Audiobooks in Premium، لا توجد طريقة أفضل للبناء على مكتبتنا من إضافة مكتبة Bloomsbury، وتتيح لنا هذه الشراكة توسيع تشكيلة مؤلفينا ومنح المستمعين مجموعة أوسع من العناوين للاستمتاع بها، مما يأخذنا خطوة أخرى إلى الأمام في هدفنا المتمثل في إعادة تصور تجربة الكتب الصوتية".

كما أنه من بين العناوين الجديدة المضافة إلى كتالوج الكتب الصوتية، هناك عناوين مهمة لمؤلفين مشهورين مثل سارة جيه ماس، وويليام دالريمبل، وآلان مور، ومادلين ميلر، ودان جونز، وسامانثا شانون، وآنا باتشيت، وكذلك كل الكتب الصوتية من بلومزبري للنشر يرويها مواهب من الدرجة الأولى، بما في ذلك ميريل ستريب، وإميليا كلارك، وأدجوا أندوه، وجيمي لي كورتيس.

قال سام هالستيد، مدير الصوت: "يسعدنا أن نتعاون مع Spotify لجلب كتالوجنا من الكتب الصوتية إلى المزيد من المستمعين، نحن على ثقة من أن هذه الشراكة ستساعد في تعريف جيل جديد بالكامل من المستمعين بالكتب الصوتية لسنوات قادمة".

منذ إطلاق الكتب الصوتية، دفعت Spotify مئات الملايين من الدولارات للناشرين على أساس سنوي، وكشفت خدمة البث أنها تمتلك الآن جمهورًا عالميًا يزيد عن 615 مليون مستمع.

تأتي الصفقة الجديدة بين Spotify وBloomsbury Publishing بعد يومين فقط من إضافة Amazon ميزة Audible إلى خدمة الاشتراك Music Unlimited.