هل الوجبات السريعة مناسبة للأطفال أو لا؟  

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 23 نوفمبر 2024 07:19 صباحاً - لا يقترح الأطباء والاختصاصيون، ولو للحظة واحدة، تناول الوجبات السريعة "للأطفال أو لأي شخص آخر"، ولا يقولون إنك إذا أطعمتها لأطفالك فستخسرين الكثير. هناك أوقات يمكن للأطفال فيها تناول الوجبات السريعة، ولا داعي للقلق، خصوصاً إذا كنت في رحلة طويلة مع الأسرة، وهذا لن يتكرر أكثر من 3 مرات في السنة.

وإذا قمت بتحليل ما تناولته أنت وأطفالك في تلك المناسبات، نعم، أوافق على أنه لم يكن مثالياً حقاً في ما يتعلق بالهرم الغذائي، ولكن الذكريات الجميلة تفوق إلى حدٍّ كبير أي آثار سلبية لتلك الوجبات القليلة على أجساد الأطفال، فما رأي الاختصاصيين في مسألة المنع أو السماح للأطفال بتناول الوجبات السريعة؟

من المهم التأكيد مرة أخرى على أن هذا يحدث مرتين أو ثلاث مرات في السنة، خصوصاً إذا تناول الطفل السمك والبطاطس و"معظمها سمك مشوي، وهو أمر جيد بالطبع"، وإذا افترضنا أنه تناول طعاماً غير صحي؛ فإن معظم الأطفال الآخرين الذين نعرفهم قد تناولوا بالتأكيد تلك الزينة الملونة على الكعك في حفلات أيام الميلاد. لذا، على الرغم من أن هذه الأشياء لا تُسمى "وجبات سريعة"؛ فإنها بالتأكيد تُصنف على أنها "وجبات غير صحية"، والنتيجة تكون واحدة.

ولكن دعونا نعود إلى موقف "الأكل بدافع الضرورة في أثناء الرحلة على الطريق"؛ فهناك العديد من السيناريوهات الأخرى التي لا يمكن تجنبها في كثير من الأحيان والتي يواجهها الأطفال هذه الأيام من جراء تناول الوجبات السريعة.

أفكار تشجع الأطفال على تناول الأكل الصحي

لا تحظري الأطعمة السريعة تماماً



أحد الأسباب التي تدفع الآباء إلى اختيار الوجبات السريعة هو ضيق الوقت أو عدم معرفتهم بكيفية تقديم وجبات سريعة وصحية لأطفالهم؛ لذلك أنت بحاجة إلى إعادة التفكير في عاداتك الصحية وإصلاح المشكلة الأكبر التي تجعل الوجبات السريعة رخيصة الثمن وسهلة الوصول إليها بالنسبة لأطفالنا.

هناك أفكار قوية جداً حول الأكل الصحي والطعام بشكل عام. تشجع الأطفال على تناول الطعام بطريقة صحية، وهي:

ابذلي قصارى جهدك لتكوني قدوة جيدة في المنزل.

تناولي وجبات معدة منزلياً في معظم الأمسيات، على أن تكون الوجبات الخفيفة بين الوجبات صحية.

احرصي على ألا تقطع الوجبات الخفيفة شهية أطفالك الجيدة للوجبات الرئيسية بشكل عام.

اجعلي الوجبات على المائدة مثل الفواكه أو الزبادي هي الحلويات الوحيدة المقدمة.

شجعي أطفالك على أنواع مختلفة من الطعام، وفي بعض الأحيان، تناولوا بالتأكيد أطعمة المطاعم والوجبات الجاهزة مثل التايلاندية والهندية والماليزية؛ فبعضها صحي تماماً.

لا تحظري الأطعمة السريعة تماماً، لكن دعي أطفالك يدركون أنها ليست شيئاً نتناوله بشكل روتيني. إنه ببساطة شيء يمكن أن يحدث من وقت لآخر، وعندما يكون متاحاً، يمكن لأطفالنا أن يأكلوه ويشربوه.

لا تقدمي المشروبات الغازية لأطفالك في المنزل، ومع ذلك، لا تمنعي أطفالك من تناولها باعتدال عندما تكون مقبلات معروضة، في الحفلات. وكما اتضح، فإن الأطفال يأخذون بضع رشفات، وعادة ما يتم تركها على طاولة في مكان ما.

لا تثيري ضجة كبيرة بشأن هذه الأنواع من الأطعمة ودعي الأطفال يتخذون خياراتهم الخاصة عندما يُعرض عليهم الطعام غير الصحي. سواء اختاروا تناوله أو لا؛ فإن ذلك لا يغير من تغذيتهم اليومية ولا يخلق أي دراما غذائية على أساس يومي.

لماذا يجب منع الوجبات السريعة في المدارس؟

من دون أي تردد، يركضون ويخرجون من الباب الأمامي، ويتحقق الجميع من جيوبهم ويمسكون بأيدي أصدقائهم، ويركضون إلى كافتيريا المدرسة لشراء بعض الوجبات الخفيفة والبطاطس المقلية والصودا، حيث إن لديهم 20 دقيقة فقط للاستراحة القصيرة.

يفتح بعضهم صناديق الغداء التي تقدمها لهم أمهاتهم والتي تحتوي على مشروبات غازية خفيفة، ووجبات خفيفة زيتية، وبعض الفيتامينات، والبطاطس المقلية للأطفال، وبقايا الطعام، وإذا نسي أي طفل صندوق غدائه في المنزل؛ فسيجد أنه من المريح جداً تناول الوجبات السريعة على الغداء في المدرسة، فهو نوع الطعام الذي يسهل تناوله حتى في أثناء التنقل، ويوفر الكثير من الوقت وهو مناسب جداً في المدارس حيث لا تكون فترات الراحة طويلة جداً لتناول وجبة غداء مكثفة.

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عيوب تناول الوجبات السريعة في المدرسة

تحتوي الوجبات السريعة على كميات كبيرة من الملح والفلفل

يتطلب هضم الأطعمة غير الصحية قدراً كبيراً من الطاقة، ونتيجة لذلك، بعد تناول مثل هذه الوجبات الخفيفة، يبدأ الخمول عند الأطفال في المدرسة ويصبحون بطيئين؛ فلا يتمكنون من متابعة الدروس.

تحتوي الوجبات السريعة على كميات كبيرة من الملح والفلفل ومكونات أخرى غير صحية، وكل هذه المكونات ضارة حيث يصعب على الجسم الصغير هضمها حيث تتراكم كل هذه المكونات في الجسم.

تمنع امتصاص العناصر الغذائية القيمة الأخرى، ونتيجة لذلك تؤثر في الجهاز المناعي، وقد أدت هذه المكونات الضارة إلى العديد من أمراض القرن الحادي والعشرين بين الجيل الجديد.

تشمل بعض المشكلات الصحية مشكلات القلب، واختلال التوازن الهرموني، وارتفاع ضغط الدم، وضعف جهاز المناعة، ومشكلات في الكبد والكُلَى والمعدة.

تؤدي إلى تدهور انتباه الطلاب وفهمهم وانسجامهم مع الدرس.



ما آثار تناول الوجبات السريعة عند الأطفال؟

مزايا الوجبات السريعة للأطفال

تتنوع الخيارات عند تناول الوجبات السريعة

1. تمنح الأطفال خيار تناول شيء ما بدلاً من تخطي وجبة

قد يكون الأطفال في رحلة أو نزهة قصيرة خارج المنزل، وقت الغذاء، أو الوجبة الخفيفة، حيث تصادفهم الوجبات السريعة، التي تلبي حاجة سريعة.

2. يساعدك تناول الأطعمة السريعة على إدارة جدولك بشكل أكثر فعالية.

تقضي الأسرة المتوسطة نحو ساعتين في المساء لإدارة أنشطتها بعد المدرسة، وهذا يعني أنه قد يكون هناك وقت قليل جداً للطهي في المنزل. نظراً لأن صناعة الأطعمة السريعة متاحة في كل مجتمع تقريباً، فتجد العائلات خيار إدارة جدولك دون الشعور بالجوع في هذه العملية. يستغرق اختيار وجبة مثل هذه وقتاً أقل بنسبة 50% مما يستغرقه إذا حاولت تحضير الغداء أو العشاء في المنزل. قد لا يبدو الأمر كثيراً، لكن 15 إلى 30 دقيقة إضافية في جدول زمني ضيق يمكن أن تكون ذات قيمة كبيرة.

3. تساعد منتجات الوجبات السريعة في الحد من مشكلات الجوع في المجتمع

تُعَدُّ الأطعمة السريعة للأطفال من أكثر الأطعمة التي يمكنك العثور عليها بأسعار معقولة في العالم اليوم عند مقارنة تكلفتها بعدد السعرات الحرارية التي تتلقاها. على الرغم من أنك لن ترغبي في إعطاء طفلك ثلاث وجبات سريعة كل يوم؛ فإن امتلاك بضعة دراهم يمكن أن يوفر لك ما يكفي من الطعام في وجبة واحدة حتى يستخدمه الجسم لإنتاج الطاقة. الأطعمة الصحية الجاهزة في متجر البقالة، قد تكون أعلى سعراً بأربع مرات من سعر الوجبات السريعة، خصوصاً إذا كنت ستعودين أطفالك المنتجات العضوية والطازجة للحصول على السعرات الحرارية، فقد يكون سعرها أعلى بعشر مرات مقارنة بالوجبات السريعة. وبالنسبة لعائلة تعيش على راتب شهري، فإن تناول الوجبات السريعة في الخارج قد يكون الخيار الأرخص حقاً.

4. تتنوع الخيارات عند تناول الوجبات السريعة

عندما يختار أطفالك تناول الطعام في مطعم للوجبات السريعة، فسيكون على دراية بالمنتجات الموجودة في القائمة. يمكنك أيضاً أن تتوقعي العثور على عناصر معينة في القائمة في كل موقع. وهذا يعني أن طفلك سيعرف كيف يجب أن يبدو طعامه عند تقديمه، وكيف سيكون مذاقه، وما نفقاته.

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5. تزود صناعة الوجبات السريعة بالمعلومات الغذائية لكل عنصر

ومن أهم الشكاوى التي تُثار حول صناعة الوجبات السريعة أن عناصر القائمة التي تقدمها تحتوي على سعرات حرارية عالية. وعلى الرغم من أن هذه القضية تحمل بعض الحقيقة؛ فإن معظم المطاعم تقدم عدداً واضحاً من السعرات الحرارية في أطعمتها؛ حتى تتمكني من اتخاذ قرار ذكي بشأن ما تختارين تناوله أنت وأطفالك، كما يتوافر لك كتالوج كامل للمعلومات الغذائية عند الطلب. كما ينشر معظم مقدمي الخدمة هذه البيانات عبر الإنترنت؛ حتى تتمكني من مراجعتها في أي وقت.

6. يوجد عدد أكبر من الخيارات الصحية في مطاعم الوجبات السريعة.

لست بحاجة إلى تناول كميات كبيرة من السعرات الحرارية إذا قررت أن وجبة الوجبات السريعة هي الخيار الأفضل لأطفالك اليوم. هناك العديد من المطاعم التي تقدم لك خيارات صحية في القائمة؛ حتى تتمكني من تلبية توقعات أطفالك في ما يتعلق بالصحة والعافية.

*ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص.