هل تتساوى تربية البنات مع تربية الأولاد؟ و3 طرق للتعامل مع الفروق

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 23 نوفمبر 2024 07:19 صباحاً - يعتقد كثير من الآباء بأن قواعد وأسلوب التربية من القيم الثابتة التي يتركها الأجداد للآباء ليرثها الأبناء، وبدورهم يطبقونها على أطفالهم، والغريب أن يحدث ذلك رغم تغير الزمان واختلاف المفاهيم، ما يتطلب تغييراً شاملاً واختلافاً كاملاً في أسلوب تنشئة الطفل، وهنا نطرح سؤالاً:وهل لتقدم العصر وهيمنة التكنولوجيا تأثير؟ وهل المساواة في أسلوب التربية خطأ يجب التراجع عنه، أم هي مطلوبة؟ للإجابة وتوضيح الأسلوب الأمثل في التربية يحدثنا الدكتور محمود زيدان أستاذ الطب النفسي وتعديل السلوك مستعرضاً الكثير من التفاصيل في التقرير التالي.فَهم الاختلاف بين الولد والبنت يعد من المهام الصعبة على الوالدين، ولكنَّ مع التعرف إلى طريقة التفكير، والاختيارات، والتعامل مع المواقف سيُمكّن الأهل من تربيتهم على أحسن وجه.وهذا يساهم في منح المجتمع أطفالاً يتمتّعون بشخصية مستقلّة وقويّة، كما سيجنّب الأهل الوقوع في أحد الأخطاء الشائعة وهي تربية الولد والبنت بنفس الطريقة.وذلك لأن الأساليب المتبعة عند تربية البنت لن تحقق النتائج نفسها على الولد والعكس صحيح، ولكن رغم هذا الاختلاف، يجب أن يحظى كلاهما بمقدارٍ متساوٍ من الرعاية والحب والاهتمام.

هل تودين الاطلاع على كيف تربين طفلاً واثقاً من نفسه وشخصية مستقلة؟

تُشيرُ الدراسات إلى أنّ البنات يبدأنَّ بالكلام بصورة مُبكّرة مقارنةً بالأولاد، كما أنّهنّ أسرع في اكتساب المهارات اللغوية؛ مما يفسر ميل البنات للحديث والتعبير بالألفاظ أكثر من الأولاد.

لهذا على الأهل ألا يشعروا أنّ طفلهم الولد قد تأخّر في الكلام، أو يعاني من مشاكل لفظيّة؛ فالولد بطبيعته يميل ومنذ مراحل حياته الأولى إلى الانخراط في الأفعال، وممارسة الأنشطة الحركية أكثر من الكلام.

ولمساعدة الطفل الولد على اكتساب المهارات اللفظيّة، والتكلّم بشكلٍ أسرع، يجب أن يحرص الوالدان على التواصل اللَّفظي مع الولد بانتظام وبشكل مستمر، بالإضافة إلى تكرار الكلمات على مسمعه لتشجيعه على الكلام.

ومن ناحية أخرى، فإنّ الأولاد يتكلّمون بمعدّل كلمات أقل مرتين إلى ثلاث مرات من البنات يومياً، أما البنات فبالإضافة إلى عدد الكلمات فإنّهن يتكلمنَ بشكلٍ أسرع من الأولاد.

للتعامل مع هذا الفارق؛ يجب على الوالدين التحدّث بشكل هادئ وبطيء مع الولد ولكن دون المبالغة في البُطء؛ كالتوقف بعد كل كلمة، أما بالنسبة للبنت فيجب مجاراتها في السرعة بما يتناسب مع قدرتها على الكلام.